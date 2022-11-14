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Факти / Надзвичайні події

У Києві в житловому будинку на Виноградарі вибухнув газ: чути крики про допомогу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Пожежа у центрі Києва
Фото: ДСНС

У Києві зранку 14 листопада стався вибух побутового газу в багатоповерхівці на Виноградарі. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Сергія Данченка.

У соцмережах публікують перші відео інциденту.

За словами очевидців, у квартирі на восьмому поверсі – пожежа, чути крики про допомогу.

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На місці працюють рятувальники та медики.

8 листопада у Києві на лівому березі спалахнула пожежа на ринку. Вогнеборцям вдалося швидко загасити полум’я. Постраждалих немає.

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