Листопад, 14 в 10:42

У Києві зранку 14 листопада стався вибух побутового газу в багатоповерхівці на Виноградарі. Надзвичайна подія трапилася на вулиці Сергія Данченка.

У соцмережах публікують перші відео інциденту.

За словами очевидців, у квартирі на восьмому поверсі – пожежа, чути крики про допомогу.

Зараз дивляться

На місці працюють рятувальники та медики.

8 листопада у Києві на лівому березі спалахнула пожежа на ринку. Вогнеборцям вдалося швидко загасити полум’я. Постраждалих немає.