Сили ППО збили 73 ракети з понад 90: Ігнат про масову атаку по Україні

Листопад, 15 в 19:53

Російська Федерація здійснила масовий ракетний обстріл по Україні. Сили ППО збили 73 ракети з понад 90.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Окупанти перевершили свій напад 10 жовтня, сьогодні маємо понад 90 ракет, а також 10 Shahed 136/131 (ще визначається), 10 з них знищено на півдні, – зазначає він.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, ворожі ракети Х-101 та Х-555 летіли з акваторії Чорного моря, з літаків стратегічної авіації, з району Каспійського моря та Ростовської області.

– Традиційна схема польоту ворожих ракет – це з акваторії Чорного моря Калібри, ними зараз менше стріляють. Основна маса з літаків стратегічної авіації – це бомбардувальники ТУ-95 та ТУ-160 з району Каспійського моря, з району Волгодонська Ростовської області, – зауважив Ігнат.

Речник поділився, що наразі триває аналіз роботи всіх повітряних командувань. За його словами, сьогодні працювали всі командування – Захід, Центр, Схід та Південь.

Також він зазначив, що сьогодні норвезькі зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS пройшли “бойове хрещення” в Україні.