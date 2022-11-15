Листопад, 15 в 18:01

У Києві прогриміли повторні потужні вибухи під час масованої ракетної атаки на території України.

За попередніми даними, працюють системи протиповітряної оборони.

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Ворог здійснює черговий масовий ракетний обстріл по території України. У Києві зафіксовано три влучання по житлових будинках.

Зокрема, на Печерську в одному з будинків, куди влучила ворожа ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають, зазначає мер столиці Віталій Кличко.