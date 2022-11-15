Листопад, 15 в 16:21

У Рівному місцеві мешканці чули потужний вибух 15 листопада. Повідомляють, що над містом піднімається дим.

У місті після вибуху спостерігаються проблеми зі зв’язком і в деяких районах Рівного зникло світло.

Керівник ОВА Рівненської області Віталій Коваль після того, як пролунав вибух, закликав залишатися в укриттях.

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— Загроза ракетних ударів надзвичайно висока. Подбайте про власну безпеку, – написав він.

Пізніше Коваль підтвердив приліт ворожої ракети у місті та повідомив, що відповідні служби виїхали на місце події. Він додав, що попередньо без жертв.

Міський голова Рівного Олександр Третяк підтвердив влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

— Удар по об’єкту критичної інфраструктури! Деякі частини міста без електроенергії, – повідомив мер.

Раніше на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, було оголошено повітряну тривогу.