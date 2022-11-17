Листопад, 17 в 9:13

Сьогодні із самого ранку росіяни знову запустили ракети по всій Україні. Жителі Київщини чули вибухи.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, в регіоні працює наша протиповітряна оборона.

Він закликає жителів області не виходити з укриттів.

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Російські військові завдали ударів по об’єкту інфраструктури на Одещині, повідомив керівник ОВА Максим Марченко.

Також повідомляється про звуки вибухів над Києвом. Попередньо, також працює наша ППО.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 267-й день.

Фото: Повітряні сили ЗСУ