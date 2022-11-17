На Львівщині чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО
Потребує перевірки
Сьогодні, 17 листопада, під час масованої ракетної атаки на Україну наші сили протиповітряної оборони відпрацювали й на Львівщині.
Про це повідомляють у соцмережах.
Оновлено о 09:46
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Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що інформація про роботу нашої ППО на Львівщині наразі не підтверджується.
– Деякі Telegram-канали повідомили, що на Львівщині нібито працює ППО. Станом на 09:42 такий факт не підтверджується. Якщо буде така ситуація, я обов’язково повідомлю, – зауважив очільник області.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 267-й день.
Фото: ОК Південь