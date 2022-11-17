Листопад, 17 в 9:33

Сьогодні, 17 листопада, під час масованої ракетної атаки на Україну наші сили протиповітряної оборони відпрацювали й на Львівщині.

Про це повідомляють у соцмережах.

Оновлено о 09:46

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що інформація про роботу нашої ППО на Львівщині наразі не підтверджується.

– Деякі Telegram-канали повідомили, що на Львівщині нібито працює ППО. Станом на 09:42 такий факт не підтверджується. Якщо буде така ситуація, я обов’язково повідомлю, – зауважив очільник області.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 267-й день.

Фото: ОК Південь