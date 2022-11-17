Листопад, 17 в 11:31

Сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюмському районі на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури.

Зараз дивляться

На жаль, там постраждали троє працівників – чоловіків госпіталізували до лікарні.

Олег Синєгубов вкотре звернувся до жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що російська армія випустила у бік Харківщини ракети ЗРК С-300.

Із самого ранку РФ розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Російські війська кілька разів влучили у два інфраструктурні об’єкти Дніпра. Наразі відомо, що постраждали уже 14 людей. Серед них – 15-річна дівчинка.