Окупанти ракетами вдарили по Ізюмському районі на Харківщині, є поранені
Сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюмському районі на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури.
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На жаль, там постраждали троє працівників – чоловіків госпіталізували до лікарні.
Олег Синєгубов вкотре звернувся до жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що російська армія випустила у бік Харківщини ракети ЗРК С-300.
Із самого ранку РФ розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Російські війська кілька разів влучили у два інфраструктурні об’єкти Дніпра. Наразі відомо, що постраждали уже 14 людей. Серед них – 15-річна дівчинка.