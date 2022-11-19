Чіплялися до жінки, а чоловік заступився: на Запоріжжі окупанти розстріляли родину

Листопад, 19 в 0:08

Російські військові розстріляли цілу родину на окупованій території Запорізької області. Окупанти позбавили життя батька та матір, а також їхніх двох неповнолітніх синів.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його словами, трагедія сталася у селищі міського типу Комиш-Зоря Пологівського району в ніч з 17 на 18 листопада.

– Цю родину російські покидьки розстріляли в окупованій частині Запорізької області. Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія, їхні сини Владислав та Кирило, – зазначає він.

За непідтвердженою інформацією, поруч з родиною оселилися бойовики “ДНР” та кадирівці. Попередньо, окупанти чіплялися до жінки, а її чоловік спробував за неї заступитися, тому військові РФ його розстріляли.

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Після цього росіяни вбили жінку разом з дітьми. Зараз вулиця, де сталася трагедія, повністю заповнена російськими військами.