Листопад, 21 в 7:15

Російські військові примусово переселяють жителів окупованого селища Біловодськ Старобільського району до Луганська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Заходи щодо виселення людей тривають.

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Також Сили оборони підтвердили ураження колони російських військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

У селищі Любимівка, що на Херсонщині, загарбники під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні помешкання людей та грабують їхнє майно.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала по ворогу шість ударів, зокрема: три по районах зосередження окупантів та три – по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два пункти управління, склад боєприпасів, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти противника.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 271 день.