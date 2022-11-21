Листопад, 21 в 9:37

Вчора ввечері, 20 листопада, російський ворог завдав ракетного удару системою С-300 по селищу Шевченкове Куп’янського району, що на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. На жаль, загинула 38-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення.

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Також обстрілом пошкодило житловий будинок поруч. Наразі рятувальники розбирають завали.

Крім того, російська армія з мінометів та артилерії обстрілювала райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

У Куп’янську обстрілами пошкоджено складські приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури. Сталися пожежі.

17 листопада зранку російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюмському районі на Харківщині.

Фото: Олег Синєгубов