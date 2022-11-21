Окупанти ракетами С-300 обстріляли селище на Харківщині: загинула жінка
Вчора ввечері, 20 листопада, російський ворог завдав ракетного удару системою С-300 по селищу Шевченкове Куп’янського району, що на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. На жаль, загинула 38-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення.
Також обстрілом пошкодило житловий будинок поруч. Наразі рятувальники розбирають завали.
Крім того, російська армія з мінометів та артилерії обстрілювала райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.
У Куп’янську обстрілами пошкоджено складські приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури. Сталися пожежі.
17 листопада зранку російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюмському районі на Харківщині.
Фото: Олег Синєгубов