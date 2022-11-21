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Факти / Надзвичайні події

РФ із Градів обстріляла Дніпропетровщину: є поранений та руйнування

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Нікополь

Російська армія знову із артилерії обстріляла три громади на Дніпропетровщині – Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На мирні громади ворог скерував майже 60 снарядів.

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У Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу.

У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Дніпропетровщина

12 листопада повідомлялося, що окупанти з Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади. Найбільше постраждав Нікополь. Поранення дістали дві жінки – 46 та 82 років. Обидві у стані середньої тяжкості госпіталізовані.

Фото: Валентин Резніченко

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