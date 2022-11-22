Начальник колонії в Херсоні перед звільненням міста випустив в’язнів, сам втекти не встиг – ДБР

Листопад, 22 в 13:48

Колишньому начальнику одного із відділень Північної виправної колонії №90 у Херсоні співробітники ДБР оголосили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Перед звільненням міста від російських військ він дозволив втекти ув’язненим злочинцям.

Слідчі також встановили, що з перших днів окупації Херсону він працював на росіян – мав посаду в структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань.

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Зокрема очолював відділ охорони СІЗО і навіть кілька днів керував ізолятором, організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою.

У день звільнення Херсону він удав, що не бачить втечі в’язнів, і нічого не зробив, аби запобігти цьому. Проте сам втекти не встиг – його затримали працівниками ДБР та СБУ.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.