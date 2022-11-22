Застуджена і голодна: у Польщі дворічна дитина жила з матір’ю у наметі
У польському Гданську затримали 24-річну жінку, яка жила зі своєю дворічною дочкою у лісі в наметі.
Про це повідомило видання TVN24 з посиланням на Головне управління муніципальної поліції в Гданську.
Про дитину та трьох дорослих, які проживали в наметі, поліцію сповістила соціальна працівниця.
Згодом правоохоронці встановили особи чоловіка та двох жінок, серед яких 24-річна мати дитини. Коли поліція прибула на місце, дитина була холодна і голодна, а в наметі було накурено.
Дитину, на якій була лише футболка з короткими рукавами, правоохоронці вкутали ковдрами.
Лікарі виявили у дівчинки переохолодження та інфекцію верхніх дихальних шляхів. Дитину госпіталізували до лікарні для подальшого обстеження.
24-річну матір дівчини затримали та доправили до відділку поліції. Наразі поліція з’ясовує точні обставини події.
Зібрані матеріали у цій справі передано до сімейного суду. Подібні злочини у Польщі караються позбавленням волі до п’яти років.
Фото: TVN24