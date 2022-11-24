Сьогодні внаслідок ракетних ударів загинуло 10 людей – Монастирський
Внаслідок масштабної ракетної атаки Росії у мирних містах України загинуло 10 людей.
Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський.
Він розповів, що окупанти завдали ракетного удару по пологовому будинку у місті Вільнянськ на Запоріжжі. Там загинув новонароджений хлопчик, якому було лише два дні.
– Спланований обстріл пологового будинку на Запоріжжі, де знаходилися лише матері та медперсонал — не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо спрямували у місце, де народжується життя, – наголосив Денис Монастирський.
Рятувальники ДСНС всю боролися із вогнем та проводили рятувально-пошукові заходи. Врятували лікарів та матір.
– Неможливо уявити біль від її втрати. Та можливо зрозуміти справедливий гнів, який відчувають усі українці, – зауважив міністр внутрішніх справ.
Сьогодні ворожі ракети влучили у багатоповерхові будинки, 10 осіб загинуло.
Лише з 10 жовтня і до 23 листопада, росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території.