Листопад, 23 в 23:02

Внаслідок масштабної ракетної атаки Росії у мирних містах України загинуло 10 людей.

Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

Він розповів, що окупанти завдали ракетного удару по пологовому будинку у місті Вільнянськ на Запоріжжі. Там загинув новонароджений хлопчик, якому було лише два дні.

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– Спланований обстріл пологового будинку на Запоріжжі, де знаходилися лише матері та медперсонал — не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо спрямували у місце, де народжується життя, – наголосив Денис Монастирський.

Рятувальники ДСНС всю боролися із вогнем та проводили рятувально-пошукові заходи. Врятували лікарів та матір.

– Неможливо уявити біль від її втрати. Та можливо зрозуміти справедливий гнів, який відчувають усі українці, – зауважив міністр внутрішніх справ.

Сьогодні ворожі ракети влучили у багатоповерхові будинки, 10 осіб загинуло.

Лише з 10 жовтня і до 23 листопада, росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території.