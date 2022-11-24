У Кривому Розі після тривоги пролунало кілька вибухів
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляє телеканал Перший міський. Кривий Ріг.
Наразі повітряна тривога лунає у восьми областях України.
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Більш детальної інформації про те, що сталося у місті наразі немає.
Нагадаємо, що вдень 15 листопада у Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи. Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті спрацювала наша протиповітряна оборона.