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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі після тривоги пролунало кілька вибухів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Кривому Розі після тривоги пролунало кілька вибухів
Фото: Depositphotos

У Кривому Розі на Дніпропетровщині після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє телеканал Перший міський. Кривий Ріг.

Наразі повітряна тривога лунає у восьми областях України.

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Більш детальної інформації про те, що сталося у місті наразі немає.

Нагадаємо, що вдень 15 листопада у Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи. Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті спрацювала наша протиповітряна оборона.

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