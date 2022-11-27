Листопад, 27 в 10:15

У звільненому від російських окупантів селі Львівські Отруби, що на Херсонщині, знайшли розстріляними матір та сина.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Він розповів, що 49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло йому у рот. Але окупантам того здалося замало і вони ще пустили чергу з автомата в його тіло.

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Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, мабуть, вже після сина.

– Її тіло лежало над його тілом, як і дві палички старенької, без яких вона не могла пересуватися. Чому їх привели сюди з рідної хати через дорогу, та розстріляли, невідомо, — написав Цаплієнко.

Тіла мами та сина лежали у ямі-окопі на подвір’ї, де жив підрозділ окупантів.

Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що правоохоронці виявили на нещодавно звільнених територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей понад 700 тіл убитих українців.