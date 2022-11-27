Листопад, 27 в 13:04

Під час вчорашнього ракетного обстрілу Дніпра постраждали 13 мирних мешканців, одна людина, на жаль, загинула.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей, – уточнив він.

За його словами, троє із постраждалих все ще знаходяться у лікарнях.

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Удень 26 листопада російські війська обстріляли житловий квартал Дніпра. Вчора до лікарів звернулися 13 людей, які постраждали через ракетний удар.

Була інформація про те, що під завалами може бути ще одна людина. Саме її тіло дістали сьогодні вранці.