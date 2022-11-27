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Російська ракета зруйнувала склади у Дніпрі: 13 поранених, є загиблий

Валентина Летяк, редакторка стрічки
місто Дніпро
Фото: Depositphotos

Під час вчорашнього ракетного обстрілу Дніпра постраждали 13 мирних мешканців, одна людина, на жаль, загинула.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей, – уточнив він.

За його словами, троє із постраждалих все ще знаходяться у лікарнях.

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Удень 26 листопада російські війська обстріляли житловий квартал Дніпра. Вчора до лікарів звернулися 13 людей, які постраждали через ракетний удар.

Була інформація про те, що під завалами може бути ще одна людина. Саме її тіло дістали сьогодні вранці.

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