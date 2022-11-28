Душив та погрожував пістолетом: у Києві чоловік під виглядом кур’єра пограбував жінку
У Києві чоловік під виглядом кур’єра зухвало пограбував жінку. Він увірвався до неї в квартиру, забризкав потерпілу газовим балончиком і почав душити. Зловмисник вимагав цінні речі і погрожував застрелити двох малолітніх дітей жінки.
– Під час нападу зловмисник забрав із квартири $60 тис. та золоті прикраси, після чого втік, – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.
Зловмисника оперативно знайшли та затримали. Ним виявився 40-річний мешканець Київської області. Інцидент стався 22 листопада у Печерському районі.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили гроші та прикраси, які він забрав у жінки.
– Зараз підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безальтернативно. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших злочинів. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі, – додали у прокуратурі.