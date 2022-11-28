Листопад, 28 в 11:07

У понеділок, 28 листопада, в Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це повідомляють ЗМІ та Telegram-канали.

Варто зазначити, що повітряна тривога в Херсонській області не оголошувалася.

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Наразі офіційної інформації про причини вибухів в обласному центрі немає.

Як відомо, після звільнення Херсону та правобережжя Херсонської області російські війська почали нещадно обстрілювати місто, знищуючи його інфраструктуру.

Як поінформував голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, лише протягом минулої доби російські окупанти 30 разів обстріляли територію регіону.

Ворог, зокрема, продовжив обстріли житлових кварталів Херсону. Російські снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Крім того, окупанти відкривали вогонь по населених пунктах Херсонського й Бериславського районів.

У результаті російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на 26 листопада в Національній поліції повідомляли, що після деокупації правобережної частини Херсонщини російські окупанти вбили 32 мирних жителів. Відтоді кількість загиблих зросла.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Янушевича