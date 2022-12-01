Листопад, 30 в 22:08

У селищі Вільшани Солоницівської територіальної громади Харківського району жінка зірвала прапор України розірвала його та викинула на землю. До цього символ держави майорів на стіні будівлі Вільшанського старостату.

Правопорушницю оперативно затримали. Нею виявилася 34-річна місцева мешканка.

На Харківщині жінка зірвала прапор України зі старостату та розірвала його / 4 фотографии

30 листопада слідчі повідомили їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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Повідомляється, що наруга над прапором України сталася вранці 15 листопада.

Нагадаємо, що 29 листопада Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало заступника міського голови Херсона з команди гауляйтера Володимира Сальдо.