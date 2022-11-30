Російські військові обстріляли лікарню та житлові будинки у Херсоні
У Херсоні російські військові обстріляли лікарню та житлові будинки, проте інформація про постраждалих ще уточнюється.
Про це повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук. За його словами, під час обстрілів вдарили по стоматологічній поліклініці.
– Сьогодні вкотре вони вдарили, постраждала лікарня, – це обласна стоматологічна поліклініка. Крім того, є прильоти по житлових будинках. Наразі інформація про постраждалих встановлюється, – повідомляє він.
Після відступу російських військ з правобережної частини Херсонської області місто постійної обстрілюється з різноманітного озброєння.
Окупанти завдають ударів по Херсону, Бериславу, Кізомису, Антонівці, Дар’ївці, Садовому, Зеленівці, Качкарівці та Червоному Маяку.