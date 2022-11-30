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Факти / Надзвичайні події

Російські військові обстріляли лікарню та житлові будинки у Херсоні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російські військові обстріляли лікарню та житлові будинки у Херсоні

У Херсоні російські військові обстріляли лікарню та житлові будинки, проте інформація про постраждалих ще уточнюється.

Про це повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук. За його словами, під час обстрілів вдарили по стоматологічній поліклініці.

– Сьогодні вкотре вони вдарили, постраждала лікарня, – це обласна стоматологічна поліклініка. Крім того, є прильоти по житлових будинках. Наразі інформація про постраждалих встановлюється, – повідомляє він.

Після відступу російських військ з правобережної частини Херсонської області місто постійної обстрілюється з різноманітного озброєння.

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