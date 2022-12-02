У РФ розбився винищувач МіГ-31, який може бути носієм ракет Кинджал

Грудень, 02 в 10:37

На території Російської Федерації розбився винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31, який може бути носієм крилатих ракет Кинджал.

Проте екіпаж військового літака встиг катапультуватися. Аварія сталася у Приморському краї Росії, повідомляють іноземні видання.

– МіГ-31 розбився у Примор’ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність, – стверджують ЗМІ з посиланням на заяву Міноборони Росії.

Російський МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет Кинджал, які є малопомітними для систем протиповітряної оборони України.

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Кинджал вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу Іскандер в авіаційній версії, тобто запускається з військових літаків.