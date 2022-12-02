Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У РФ розбився винищувач МіГ-31, який може бути носієм ракет Кинджал

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У РФ розбився винищувач МіГ-31, який може бути носієм ракет Кинджал

На території Російської Федерації розбився винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31, який може бути носієм крилатих ракет Кинджал.

Проте екіпаж військового літака встиг катапультуватися. Аварія сталася у Приморському краї Росії, повідомляють іноземні видання.

– МіГ-31 розбився у Примор’ї. Екіпаж катапультувався, льотчики живі. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною події могла стати технічна несправність, – стверджують ЗМІ з посиланням на заяву Міноборони Росії.

Російський МіГ-31 може бути носієм гіперзвукових ракет Кинджал, які є малопомітними для систем протиповітряної оборони України.

Зараз дивляться

Кинджал вважається глибокою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу Іскандер в авіаційній версії, тобто запускається з військових літаків.

Читайте
У 10 разів вище швидкості звуку, дальність ураження 3 тис. км: що таке ракетний комплекс Кинджал

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка