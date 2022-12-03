Кожна секунда – це людське життя: рятувальники про ракетну атаку на Київ 23 листопада

Грудень, 03 в 17:35

Під час останньої масової ракетної атаки на Київ загинуло 3 людей, ще 11 були поранені. Більшість постраждалих та всі загиблі були під час влучання в районі Видубичів.

Тоді на місце трагедії рятувальники виїхали буквально за лічені хвилини, бо були заздалегідь одягнені і готові. Кажуть, радіус пошкоджень був до 300 метрів.

Факти ICTV поспілкувалися з рятувальниками, які прийняли той виклик.

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— 23 листопада ми перебували на бойовому чергуванні в частині. Почули вибухи і вже розуміли, що буде виклик. Не чекали, почали збиратися, вдягатися, щоби бути готовими. Невелика відстань була. Повідчиняло двері, – розповідає керівник підрозділу пожежно-рятувальної частини в Києві Сергій Лязгін.

Рятувальники відразу виїхали на виклик.

— Чути було три вибухи, візуально було три стовпи диму. Дорогою на виклик ми виявили ще один приліт. Там була сильна пожежа, були й потерпілі, мною було вирішено залишити на тому місці одне відділення на чолі з командиром і прямувати далі, – розповідає рятувальник.

Тож на місці, де вирувала пожежа, залишили командира Анатолія Хахуду з відділенням. Каже, був суцільний дим, пожежа, картина, як у фільмах жахів, як армагедон. Було одразу тяжко зрозуміти, де саме поранені. Обійшли радіус у 300 метрів, щоб виявити всіх.

— Обійшли автомобілі – загиблих нема. Далі всіх постраждалих витягували, загиблих витягували. Потім аж почали гасити пожежу. У нас таке правило – насамперед люди. Потім – гасіння пожежі, — розповідає командир відділення Анатолій Акуда.

Виявилося, що в автомобілях, які горіли на проїжджій частині, дивом не було людей. Осколками побило 26 машин.

— На проїжджій частині горіли чотири автомобілі, я одразу побіг подивився – немає людей в автомобілях. Побитих машин осколками багато було, – розповідає рятувальник.

Виявили трьох загиблих. Серед них 17-річна дівчина. Також було 8 поранених. Один із потерпілих отримав осколкові рани – відкинуло на кількасот метрів вибуховою хвилею. Бракувало швидких і пожежної підмоги. Зв’язок в той день фактично був неможливий, по рації теж було тяжко пробитися на відповідний канал, оскільки було багато викликів. Але все ж Анатолій дзвінком на 101 викликав підмогу.

Були ті, кому просто пощастило. У двоповерховій будівлі з магазинами, яку повністю зруйнувала ракета, дивом ніхто не загинув.

— Був продавець, але він вийшов прямо перед вибухом. В іншому магазині знайшли продавчиню. Вона була шокована. Ми її витягнули, травм у неї не було. Пощастило, можна сказати, – каже пан Анатолій.

Коли приїхали вибухотехніки, знайшли уламки ракет. Підтвердили, що вона російська і 2021 року випуску, тобто зовсім нова. Від 24 лютого це вже був не перший виїзд на наслідки ракетних ударів для цієї частини, однак перший, на якому були загиблі.

— Мозок відмовляється сприймати це як реальність, першочергово дивишся, як на картинку, телевізор і виконуєш свою роботу. Робота, робота, робота, – каже Лязгін.

Сергій уже 16 років на службі, Анатолій – 22. Чоловіки не уявляють життя без цієї роботи.

— Всі роботи тяжкі, я обрав таку. Буду до пенсії працювати, а, може, й далі. В цій професії немає випадкових людей, – каже Анатолій. — Ми теж люди. Скажу чесно, нам теж трошки моторошно і страшно, але це наша робота, ми її виконували, виконуємо і будемо виконувати, – додає Лязгін.

Він каже, що зараз всі рятувальники максимально напоготові. Бо такий час. Бо війна.

За його словами, якщо “обстановка загострюється”, рятувальники відразу одягаються та не чекають дзвінка, адже “кожна секунда – це людське життя”.