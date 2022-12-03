У центрі Дніпра спалахнула пожежа
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Удень 3 грудня в центрі Дніпра спалахнула пожежа.
Очевидці повідомляють, що на місце вже прибули рятувальники.
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За попередньою інформацією від рятувальників, в одному з покинутих складів зайнялося сміття.
Офіційних коментарів від Держслужби з надзвичайних ситуацій поки не надходило.
Нагадаємо, що вчора жителів Дніпра наполохав густий чорний дим, що здіймався в небо.
Міський голова Дніпра Борис Філатов поспішив заспокоїти людей, що причиною диму був не вибух, а охолодження коксу місцевими металургами.