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Факти / Надзвичайні події

У центрі Дніпра спалахнула пожежа

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Пожежа в Дніпрі 3 грудня 2022

Удень 3 грудня в центрі Дніпра спалахнула пожежа.

Очевидці повідомляють, що на місце вже прибули рятувальники.

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За попередньою інформацією від рятувальників, в одному з покинутих складів зайнялося сміття.

Офіційних коментарів від Держслужби з надзвичайних ситуацій поки не надходило.

Нагадаємо, що вчора жителів Дніпра наполохав густий чорний дим, що здіймався в небо.

Міський голова Дніпра Борис Філатов поспішив заспокоїти людей, що причиною диму був не вибух, а охолодження коксу місцевими металургами.

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