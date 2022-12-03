Грудень, 03 в 13:20

У Херсоні повідомляють про нові вибухи у суботу, 3 грудня. Повітряна тривога на той момент не була оголошена. Інформація уточнюється.

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В ніч проти 3 грудня російські загарбники обстріляли Херсон. Окупанти відкрили вогонь по обласному центру за кілька хвилин до опівночі.

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