Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Херсоні повідомляють про нові вибухи

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
У Херсоні повідомляють про нові вибухи

У Херсоні повідомляють про нові вибухи у суботу, 3 грудня. Повітряна тривога на той момент не була оголошена. Інформація уточнюється.

Новина доповнюється…

В ніч проти 3 грудня російські загарбники обстріляли Херсон. Окупанти відкрили вогонь по обласному центру за кілька хвилин до опівночі.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка