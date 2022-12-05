Восьма масована ракетна атака РФ: є влучання по енергетичних обʼєктах
В Укренерго повідомили, що є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури під час восьмої масованої ракетної атаки РФ 5 грудня.
Саме з цим повʼязані аварійні відключення світла в деяких областях, пояснили енергетики.
– Повітряна тривога триває. Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла, – кажуть в Укренерго.
Зараз диспетчери компанії намагаються утримати баланс в енергосистемі.
Раніше стало відомо про перебої з електропостачанням в деяких областях під час ракетної атаки РФ.
Зокрема, у частині Одеси зникло не лише світло, а й вода, зупинився електротранспорт.
У Миколаєві оперативно відключили всі десять черг графіку стабілізаційних відключень через загрозу ракетного обстрілу.
Без світла також частина Кривого Рогу, а в Сумській області застосовано екстрені аварійні відключення електроенергії.