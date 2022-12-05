Грудень, 05 в 15:49

В Укренерго повідомили, що є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури під час восьмої масованої ракетної атаки РФ 5 грудня.

Саме з цим повʼязані аварійні відключення світла в деяких областях, пояснили енергетики.

– Повітряна тривога триває. Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла, – кажуть в Укренерго.

Зараз диспетчери компанії намагаються утримати баланс в енергосистемі.

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Раніше стало відомо про перебої з електропостачанням в деяких областях під час ракетної атаки РФ.

Зокрема, у частині Одеси зникло не лише світло, а й вода, зупинився електротранспорт.

У Миколаєві оперативно відключили всі десять черг графіку стабілізаційних відключень через загрозу ракетного обстрілу.

Без світла також частина Кривого Рогу, а в Сумській області застосовано екстрені аварійні відключення електроенергії.