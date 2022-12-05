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Зупинили авто з людьми і погрожували розстрілом в Ізюмі: підозрюють трьох військових РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зупинили авто з людьми і погрожували розстрілом в Ізюмі: підозрюють трьох військових РФ
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні підозрюють трьох російських військових, які під час окупації Ізюму зупинили автівку з двома людьми та почали погрожувати розстрілом. Вони вимагали в них гроші та стверджували, що почнуть стріляти на ураження у разі відмови.

За даними Офісу генерального прокурора, у травні військові РФ зупинили авто з людьми та двічі вистрелили з автомата Калашникова поблизу передніх коліс машини. Окупанти забрали в чоловіків гроші та пішли.

Слідчі встановили, що це були троє військових 39 окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади 68 армійського корпусу Східного військового округу Російської Федерації. Їх опізнали постраждалі цивільні.

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Прокуратура заочно повідомила їм про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 12 років. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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