Контролювали бюджет Одеси: повідомили про підозру бізнесмену, екснардепу та їхньому співучаснику

Грудень, 06 в 17:31

В Одесі повідомили про підозру бізнесмену, колишньому народному депутату та їхньому співучаснику за участь у корупційних схемах щодо комунальної власності міста та місцевого бюджету.

За даними Національного антикорупційного бюро України, з осені 2021 року троє учасників злочинної організації контролювали майже всі питання економічного життя Одеси.

Зокрема, взаємодію з забудовниками, закупівлю за гроші бюджету, діяльність комунальних підприємств та інші сфери взаємодії влади з бізнесом. У НАБУ зазначають, що ті налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради для безперервної реалізації злочинних планів.

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У ЗМІ стверджують, що серед фігурантів справи – одеський бізнесмен, колишній депутат міськради, мажоритарний власник тютюнового гіганта Tedis Ukraine, бенефіціар групи Vertex United Борис Кауфман. Слідство встановлює інших учасників організації та докази корупційної діяльності.

Зловмисникам повідомили про підозру за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.