Грудень, 07 в 11:21

Напередодні російські окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК, яке раніше неодноразово потрапляло під обстріли.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Наголошується, що загарбники щонайменше 18 разів гатили по цьому об’єкту.

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Внаслідок вчорашніх обстрілів підприємство відключили від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні.

У результаті ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.

Яке саме підприємство та в якому регіоні у ДТЕК не повідомляють.