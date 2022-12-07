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Факти / Надзвичайні події

18-та терористична атака: РФ вчора двічі обстріляла підприємство ДТЕК

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Електрика, электричество, електропостачання, світло, свет, электроснабжение
Фото: Pexels

Напередодні російські окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК, яке раніше неодноразово потрапляло під обстріли.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Наголошується, що загарбники щонайменше 18 разів гатили по цьому об’єкту.

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Внаслідок вчорашніх обстрілів підприємство відключили від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні.

У результаті ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.

Яке саме підприємство та в якому регіоні у ДТЕК не повідомляють.

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