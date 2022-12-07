У Києві на Новопечерських липках сталася пожежа у підземному паркінгу
У Печерському районі Києва сталася пожежа у ЖК Новопечерські липки у середу, 7 грудня.
За попередньою інформацією, вогонь виник у приміщенні підземного паркінгу.
Про це повідомила керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.
— Пожежу в паркінгу було ліквідовано о 12:52. Там сталося спалах у підсобному приміщенні. Але через сильне задимлення ще тривають пошукові роботи, – розповіла Водолага.
Вона додала, що площа пожежі становила 50 квадратних метрів.
У Telegram-каналах було опубліковано кілька відео з місця події, на яких видно клуби чорного диму.
Інформації про постраждалих чи загиблих під час пожежі не надходило. Причина виникнення спалаху у підземному паркінгу встановлюється.
4 грудня у Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці на вулиці Цвєтаєвої. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.