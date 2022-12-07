Грудень, 07 в 15:07

У Печерському районі Києва сталася пожежа у ЖК Новопечерські липки у середу, 7 грудня.

За попередньою інформацією, вогонь виник у приміщенні підземного паркінгу.

Про це повідомила керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.

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— Пожежу в паркінгу було ліквідовано о 12:52. Там сталося спалах у підсобному приміщенні. Але через сильне задимлення ще тривають пошукові роботи, – розповіла Водолага.

Вона додала, що площа пожежі становила 50 квадратних метрів.

У Telegram-каналах було опубліковано кілька відео з місця події, на яких видно клуби чорного диму.

Інформації про постраждалих чи загиблих під час пожежі не надходило. Причина виникнення спалаху у підземному паркінгу встановлюється.

4 грудня у Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці на вулиці Цвєтаєвої. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.