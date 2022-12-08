Без батьків лишились 8 дітей. На Житомирщині на міні підірвалося авто з подружжям
Вдень 7 грудня на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, в якому їхало подружжя.
Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області.
Трагедія сталася близько 15:00 в Олевській громаді. По дорозі із села Сущани у напрямку Копища на узбіччі підірвався автомобіль Ford Transit. Всередині був 38-річний чоловік і його 32-річна дружина. Вони загинули.
Зараз дивляться
– Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів, – йдеться у повідомленні.
Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.