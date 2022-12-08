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Факти / Надзвичайні події

Без батьків лишились 8 дітей. На Житомирщині на міні підірвалося авто з подружжям

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Без батьків лишились 8 дітей. На Житомирщині на міні підірвалося авто з подружжям

Вдень 7 грудня на Житомирщині на міні підірвався автомобіль, в якому їхало подружжя.

Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області.

Трагедія сталася близько 15:00 в Олевській громаді. По дорозі із села Сущани у напрямку Копища на узбіччі підірвався автомобіль Ford Transit. Всередині був 38-річний чоловік і його 32-річна дружина. Вони загинули.

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– Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів, – йдеться у повідомленні.

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Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

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