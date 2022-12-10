Грудень, 10 в 17:25

У суботу, 10 грудня, російські окупаційні війська обстріляли медичний заклад у нещодавно деокупованому місті Херсон.

Про це поінформував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, російські снаряди влучили у пологове відділення лікарні.

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– Окупанти обстріляли медичний заклад! Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено, – зазначив Тимошенко.

На щастя, медичні працівники, пацієнтки та діти під час обстрілу не постраждали.

Як відомо, російські окупанти постійно обстрілюють Херсон після того, як місто звільнили Збройні сили України.

Зранку 10 грудня в Херсоні кілька разів лунали вибухи під час чергових обстрілів РФ.

Напередодні окупанти обстріляли медичний заклад у місті, внаслідок чого постраждала людина. Також було пошкоджене дитяче відділення і морг, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Уряд України пропонував херсонцям евакуюватися на зимовий період до безпечніших регіонів нашої країни.

Джерело: Telegram Кирила Тимошенка

Фото: Telegram Кирила Тимошенка