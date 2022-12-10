Грудень, 10 в 14:25

У німецькому місті Дрезден озброєний чоловік захопив заручників. Як повідомляють місцеві ЗМІ, зловмисник забарикадувався у торговому центрі Altmarkt-Galerie.

До місця події стягнули сили поліцейських спецпризначенців. Поліція закликала місцевих мешканців та туристів уникати району центру міста та наказала закрити різдвяний ярмарок.

Ближче до 13:00 за місцевим часом стало відомо, що поліція затримала зловмисника. Повідомляється, що ніхто із заручників не постраждав. Нападника поранили під час операції зі звільнення.

Зараз дивляться

Поліція припускає, що цей чоловік страждає на психічне захворювання.

Раніше злочинець увірвався до будівлі місцевої радіостанції Radio Dresden та відкрив вогонь, співробітники встигли сховатися у безпечному місці.

Після цього чоловік попрямував на авто до центральної частини міста, де сховався в одному з приміщень косметично-господарського магазину DM у торговому центрі Altmarkt-Galerie.

Поліція Дрездена також повідомила, що в одному з багатоквартирних будинків у районі Проліс виявили тіло 70-річної жінки. У її вбивстві підозрюють 40-річного сина жінки. Поліція пов’язує цей злочин із захопленням заручників у центрі Дрездена.