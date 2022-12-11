Негода у Львові: є небезпека падіння снігових брил із дахів та дерев

Грудень, 11 в 14:59

Через негоду у Львові, спричинену мокрим снігом, у місті вже впало 18 дерев. Також є небезпека падіння з дахів і дерев великих снігових брил.

Тому міськрада радить львів’янам бути дуже обачними і не ходити під будинками та деревами, а водіям, за можливості, уникати поїздок, оскільки на дорогах ожеледиця.

– Погодні умови зараз дуже небезпечні – падає сніг і він перетворюється на кригу. Відтак важкі брили мокрого льоду можуть падати з дахів і дерев. Також через обледеніння маємо падіння дерев і великих гілок, – розповіла заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Зокрема, за її словами, дерева впали і перегородили дорогу на вулиці Панаса Мирного, 22а та вулиці Винниця – комунальники інтенсивно працюють, щоб забезпечити проїзд транспорту.

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Правила безпеки, щоб вберегтися від падіння снігу та буруль:

проходячи біля будинків чи дерев, спершу треба впевнитись у відсутності загрози;

не ходити під дахами та балконами;

не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень;

не паркувати автомобілі біля будинків;

обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що морозна погода в Україні протримається приблизно до 10 грудня.

Джерело: Львівська міськрада