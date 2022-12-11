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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Партизани Атеш взяли на себе відповідальність за підпал російських казарм у Криму

Партизани Атеш взяли на себе відповідальність за підпал російських казарм у Криму

В тимчасово окупованому Криму підпільний рух українців і кримських татар Атеш заявив, що це вони підпалили російські казарми з окупантами у смт Совєтський (біля Азовського моря).

Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

Вони написали, що їм вдалося спрацювати як за нотами, адже готувалися дуже довго та ретельно. Також пообіцяли невдовзі опублікувати перші списки загиблих російських військових.

– База мобілізованих армії Росії в смт Совєтський в українському Криму — горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас все вийшло, – йдеться у повідомленні.

А ще партизани наголосили, що будуть і надалі працювати над тим, що розвалювати армію Росії зсередини.

Нагадаємо, що напередодні у смт Совєтський (Долосси) рано-вранці сталася масштабна пожежа. За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у казармі могли перебувати від кількох сотень до кількох тисяч людей.

За даними російських Telegram-каналів, у пожежі загинули двоє людей, ще близько 200 військовослужбовців РФ після переселили в інше місце.

Фото: скриншот із відео

Крим, кримські татари, Партизан
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