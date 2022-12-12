В Римі сталася стрілянина в кафе: загинули три жінки, серед яких подруга прем’єрки Італії

Грудень, 12 в 18:30

У Римі невідомий чоловік відкрив стрілянину в кафе, вбивши трьох людей та поранивши чотирьох. Одна із загиблих виявилася подругою прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні.

На той момент у кафе на півночі столиці зібралися члени ради мешканців багатоквартирного будинку.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі назвав стрілянину “серйозним епізодом насильства” і сказав, що міський уряд через це збереться на екстрену нараду. Зараз дивляться 57-річний підозрюваний у стрілянині вже перебуває під вартою. Повідомляється, що у нього були розбіжності з деякими членами правління ради будинку. Очевидиця стрілянини розповіла, що озброєний чоловік увійшов до кафе з криками Я вас усіх уб’ю, після чого відкрив вогонь. Іншим відвідувачам вдалося його обеззброїти та скрутити ще до прибуття поліції.

Прем’єр-міністр Джорджа Мелоні у Facebook повідомила, що одну із загиблих Ніколетта Голісано була її подругою.

Вона висловила свої співчуття родині пані Голісано та сказала, що завжди пам’ятатиме свою подругу як “красиву та щасливу”.

— Ніколетта була матір’ю, яка захищала, щирою та непомітною подругою, жінкою, сильною та тендітною водночас. Але понад усе вона була професіоналом із незвичайним почуттям обов’язку… Ніколетта була моєю подругою, — написала вона.

Мелоні додала, що так помирати неправильно і зазначила, що її подруга кілька тижнів тому відзначила своє 50-річчя.

За її словами, тир, з якого підозрюваний нібито вкрав пістолет, закрито і під слідством. Поліція поки не коментує мотивацію підозрюваного. Його ім’я з’явилося в італійській пресі, але не офіційно.

Фото: Джорджа Мелоні