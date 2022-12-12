Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Знесло стіну та стелю: у Чернівцях через вибух газу у будинку загинув чоловік, ще троє поранені

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Знесло стіну та стелю: у Чернівцях через вибух газу у будинку загинув чоловік, ще троє поранені
Фото: ДСНС

Уранці 12 грудня у Чернівцях внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння.

В результаті вибуху були травмовані четверо осіб – двоє дорослих та двоє дітей.

– На місце події було направлено всі відповідні служби. Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізовано до лікарні. Обставини події з’ясовуються, – йдеться у повідомленні ДСНС у Чернівецькій області.

Читайте
Чоловіка вибуховою хвилею відкинуло у під’їзд: у Нововолинську у квартирі здетонували газові балони

За фото видно, що через вибух у будинку було зруйновано стелю, дах та вилетіло вікно.

Зараз дивляться
Знесло стіну та стелю: у Чернівцях через вибух газу у будинку загинув чоловік, ще троє поранені / 3 фотографии

Фото: ДСНС у Чернівецькій області

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка