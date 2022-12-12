Знесло стіну та стелю: у Чернівцях через вибух газу у будинку загинув чоловік, ще троє поранені

Грудень, 12 в 16:53

Уранці 12 грудня у Чернівцях внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння.

В результаті вибуху були травмовані четверо осіб – двоє дорослих та двоє дітей.

– На місце події було направлено всі відповідні служби. Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізовано до лікарні. Обставини події з’ясовуються, – йдеться у повідомленні ДСНС у Чернівецькій області.

За фото видно, що через вибух у будинку було зруйновано стелю, дах та вилетіло вікно.

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Фото: ДСНС у Чернівецькій області