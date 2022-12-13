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Завдав 17 ножових поранень товаришу: у Києві підозрюють чоловіка у вбивстві

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Завдав 17 ножових поранень товаришу: у Києві підозрюють чоловіка у вбивстві
Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який під час розпивання алкоголю завдав 17 ножових поранень товаришу у різні частини тіла. Від отриманих травм той загинув на місці.

За даними Поліції Києва, під час посиденьок між двома товаришами виник конфлікт, під час якого підозрюваний накинувся на потерпілого з ножем. У квартирі на проспекті Володимира Івасюка виявили чоловіка з колото-різаними ранами голови.

– До вбивства причетний чоловік, якого виявили на вулиці Прирічній. Він разом із товаришем влаштував застілля на природі. Згодом чоловіки вирішили продовжити відпочинок в оселі потерпілого, де між ними відбувся конфлікт та бійка. Затриманий пояснив нам, що нібито почав захищатися від опонента, який завдав йому поранення, – розповіли у поліції.

Чоловік у відповідь схопив ножа та завдав численних ударів знайомому у тулуб, шию, по руках і ногах. Всього експерти виявили 17 колото-різаних ран на тілі 41-річного загиблого.

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Фігуранта справи затримали, а під час огляду місця події поліцейські вилучили кухонний ніж та одяг зі слідами крові. Речові докази направили на проведення експертизи.

Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує від семи до 15 років тюремного ув’язнення.

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