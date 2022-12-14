Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Вбив та розчленував: у Києві чоловік жорстоко розправився зі знайомим

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Національна поліція
Фото: Нацполіція

Суд оголосив обвинувальний вирок 31-річному раніше судимому мешканцю Києва за фактом вчинення умисного вбивства.

Він 27 квітня 2021 року під час перебування у своєму будинку конфліктуючи зі знайомим наніс останньому понад 30 ударів ножем в область голови, шиї, тулубу та кінцівок.

– Надалі з метою приховання слідів злочину, чоловік ножем розчленував тіло потерпілого. Відділивши голову від тулуба, обвинувачений сховав її під підлогу будинку, а тіло помістив до побутової сумки та на таксі перевіз до безлюдного місця, – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Зазначається, що наступного дня сумку з обезголовленим тілом чоловіка виявили на пустирі у Голосіївському районі Києва. Загиблим виявився раніше судимий 34-річний мешканець столиці.

Зараз дивляться
Читайте
Завдав 17 ножових поранень товаришу: у Києві підозрюють чоловіка у вбивстві

Того ж дня правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного у вбивстві та затримати його. Його засуджено до 13 років позбавлення волі.

Суд до набрання вироку законної сили залишив без змін обраний чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: Прокуратура Києва
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка