В Головному управлінні поліції Польщі вибухнув “подарунок” з України – ушпиталили генерала

Грудень, 15 в 18:53

У Польщі в будівлі Головного управління поліції вибухнув “подарунок з України”.

Внаслідок інциденту ушпиталили головного коменданта поліції Польщі, генерала Ярослава Шимчика.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Польщі, здетонував один із подарунків, які генерал отримав під час робочого візиту в Україну двома днями раніше.

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— Один з подарунків, отриманих командувачем під час його робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрічався з керівниками української поліції та служби з надзвичайних ситуацій, вибухнув. Подарунок був зроблений від одного з керівників українських служб, – йдеться у повідомленні.

Про який саме подарунок йдеться, не уточнюється. Як пише RMF 24 та Gazeta Wyborcza, за неофіційною інформацією, йдеться про гранатомет, з яким “бавилися офіцери”.

Внаслідок вибуху в Головному управлінні поліції обвалилася стеля в одній з кімнат на першому поверсі. Були пошкоджені також приміщення вище на другому поверсі, де розташований кабінет Шимчика.

МВС Польщі підтвердило інформацію, що Шимчика доставили до лікарні після вибуху. Він отримав легкі поранення і перебуває на обстеженні. Цивільний працівник управління поліції також отримав легкі поранення, його не ушпиталювали.

Джерело: RMF 24, Gazeta Wyborcza