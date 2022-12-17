Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Херсоні чути вибухи: повідомляють про прильоти у приватний сектор

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Херсоні чути вибухи: повідомляють про прильоти у приватний сектор
Фото: Нацполіція

Сьогодні з ранку, 17 грудня, російські окупанти завдали кількох ударів по місту.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється про прильоти у приватному секторі.

Також внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула людина.

Зараз дивляться

Наразі чекаємо на офіційну інформацію від місцевої влади.

Нагадаємо, що зранку в Одесі чули вибухи. Оперативне командування Південь повідомило, що російські загарбники із Криму випустили по Одещині дві ракети Онікс.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка