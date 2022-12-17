У Херсоні чути вибухи: повідомляють про прильоти у приватний сектор
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Фото: Нацполіція
Сьогодні з ранку, 17 грудня, російські окупанти завдали кількох ударів по місту.
У місцевих Telegram-каналах повідомляється про прильоти у приватному секторі.
Також внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула людина.
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Наразі чекаємо на офіційну інформацію від місцевої влади.
Нагадаємо, що зранку в Одесі чули вибухи. Оперативне командування Південь повідомило, що російські загарбники із Криму випустили по Одещині дві ракети Онікс.