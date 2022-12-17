Грудень, 17 в 10:42

Сьогодні з ранку, 17 грудня, російські окупанти завдали кількох ударів по місту.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється про прильоти у приватному секторі.

Також внаслідок атаки, за попередніми даними, загинула людина.

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Наразі чекаємо на офіційну інформацію від місцевої влади.

Нагадаємо, що зранку в Одесі чули вибухи. Оперативне командування Південь повідомило, що російські загарбники із Криму випустили по Одещині дві ракети Онікс.