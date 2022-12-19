Бандери нас усіх з’їдять: на в’їзді в Київ затримали ієрея УПЦ МП
Фото: Держприкордонслужба
На в’їзді до Києва під час перевірки автобуса з Харкова затримали священнослужителя, який сповідує антиукраїнську позицію. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Він є громадянином України 1976 року народження та виявився ієреєм Харківської єпархії. Сам він сказав, що їде у Києво-Печерську лавру.
Прикордонники виявили у телефоні служителя церкви безліч номерів російських операторів, листування проросійського спрямування, а також матеріали пропаганди країни-агресора.
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У своїх переписках ієрей зневажливо називає українців “бандерівцями” та “вуйками”, Росію – “матушкою”, а себе ледь не мучеником.
Ось кілька цитат з його переписки:
- …слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!;
- …не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи;
- …вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо;
- …вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся.
Автора переписки прикордонники передали представникам компетентних правоохоронних органів для прийняття щодо нього правового рішення.