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Факти / Надзвичайні події

Бандери нас усіх з’їдять: на в’їзді в Київ затримали ієрея УПЦ МП

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бандери нас усіх з’їдять: на в’їзді в Київ затримали ієрея УПЦ МП
Фото: Держприкордонслужба

На в’їзді до Києва під час перевірки автобуса з Харкова затримали священнослужителя, який сповідує антиукраїнську позицію. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Він є громадянином України 1976 року народження та виявився ієреєм Харківської єпархії. Сам він сказав, що їде у Києво-Печерську лавру.

Прикордонники виявили у телефоні служителя церкви безліч номерів російських операторів, листування проросійського спрямування, а також матеріали пропаганди країни-агресора.

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У своїх переписках ієрей зневажливо називає українців “бандерівцями” та “вуйками”, Росію – “матушкою”, а себе ледь не мучеником.

Фото: ДПСУ

Ось кілька цитат з його переписки:

  • …слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!;
  • …не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи;
  • …вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо;
  • …вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся.

Автора переписки прикордонники передали представникам компетентних правоохоронних органів для прийняття щодо нього правового рішення.

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Джерело: Держприкордонслужба
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