Грудень, 19 в 17:11

У селі Павлівка Одеської області на тлі пограбування сталося вбивство 67-річної жінки, яка була працівницею закладу освіти. До неї у хату у ніч з 9 на 10 грудня проник чоловік, але жінка його побачила, тож той кинувся до неї з ломом. Врешті, щоб не залишати по собі свідків, зловмисник вбив жінку. А коли ховався від слідства і скитався у пошуках харчів, забрався до ще одного будинку й обікрав його.

Встановлено, що чоловік, коли проникнув до будинку, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

– Окрім продуктів харчування, в приміщенні нічого не було, тож він, поївши і взявши металеву монтировку, демонтував металопластикове вікно в житловому будинку й проник до оселі, де зіштовхнувся з господинею. Жінка вибігла у двір, почала кричати, зловмисник кинувся за нею, наніс їй чисельні удари ломом по голові, повернувся до будинку, взяв з сумочки потерпілої 70 гривень і покинув місце злочину, – йдеться у повідомленні Нацполіції Одеської області.

Зазначається, що потерпіла померла від множинних переломів кісток черепа та крововтрати.

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– Тіло 67-річної жительки села Павлівка із зовнішніми ознаками насильницької смерті виявив сусід і викликав поліцейських. Чоловік розповів правоохоронцям, що жінка обіймала посаду заступника директора місцевої школи та тривалий час проживала сама у приватному будинку, – додають у поліції.

За кілька днів поліцейські встановили особу зловмисника і затримали його.

На Одещині чоловік через харчі та 70 грн забив жінку ломом / 3 фотографии

Чоловіку повідомлено про підозру в розбої, тобто нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з проникненням у житло та насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України), в умисному вбивстві з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ч. ст. 115 ККУ) та крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, поєднаній з проникненням у житло (ч. 4 ст. 185 ККУ).

За клопотанням слідчого, суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув’язнення з конфіскацією майна.