Змінювали зовнішність: у Києві шахраї “обміняли” 1 млн грн на фальшиві долари

Грудень, 21 в 19:14

У Києві двоє шахраїв обманним шляхом заволоділи 1 млн грн чоловіка. Вони ретельно готувалися до вчинення злочину.

– Так, один із зловмисників змінював свою зовнішність, а саме одягав перуку, медичну маску та медичний халат, представляючись працівником місцевої аптеки. Крім того, щоб викликати у потерпілого довіру шахраї здійснили декілька реальних обмінів валюти на незначні суми, після чого домовилися з потерпілим про обмін великої суми, призначивши зустріч поруч з офісною будівлею, що має два виходи, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Під час зустрічі чоловік в салоні авто передав зловмиснику 900 тис. грн та отримав $25 700 справжніми купюрами, які поклав між сидіннями. Скориставшись слушним моментом, аферист непомітно замінив справжні американські долари на фальшиві.

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Після цього зловмисник разом із коштами увійшов до будівлі, начебто, щоб перерахувати кошти за допомогою рахункового пристрою, а насправді покинув приміщення через запасний вихід. Шахраїв затримали неподалік від місця злочину.

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Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків за фактом шахрайського заволодіння коштами громадянина під виглядом обміну валюти (ч. 4 ст. 190 КК України).

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.