У Херсоні затримали колаборантку, яка погрожувала розстрілом за відмову голосувати на “референдумі”

Грудень, 22 в 14:58

У Херсоні затримали колаборантку з забороненої в Україні Партії регіонів, яка погрожувала розстрілом за відмову “голосувати” на псевдореферендумі.

За даними Служби безпеки України, після захоплення Херсону жителька добровільно пішла на співпрацю з ворогом і запропонувала свою допомогу у повномасштабній війні проти України.

– За це отримала російський паспорт і “призначення” до лав окупаційної адміністрації РФ. Там вона очолила створену агресором “дільничну виборчу комісію”. Перебуваючи на “посаді”, колаборантка виконувала завдання Москви для організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині Півдня України, – зазначають у СБУ.

Зокрема, колаборантка розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту в одному з районів Херсону. За даними слідства, вона особисто обходила домівки та вимагала від людей поставити потрібну “відмітку в бюлетенях”, а у разі відмови одразу “зверталася” до озброєних військових РФ, які її супроводжували.

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Після цього окупанти вривалися в оселі українців і погрожували розстрілом, а після звільнення Херсона колаборантка намагалася бути “непомітною” для уникнення кримінальної відповідальності. У зловмисниці під час затримання виявили паспорт громадянина РФ і партійний квиток проросійської партії.

Фігурантці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, участі в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчиненому за змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.