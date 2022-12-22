Заперечував злочини окупантів у Бучі: СБУ оголосила підозру римо-католицькому священнику

Грудень, 22 в 13:43

Служба безпеки України повідомила про підозру римо-католицькому священнику, який заперечував злочини злочинної армії Росії у Бучі

Співробітники СБУ зібрали докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності.

Повідомляється, що священник публічно виправдовував збройну агресію Росії та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців.

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У своїх “промовах” перед вірянами факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі він називав “постановкою”.

Серед іншого він закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та ЗМІ про скоєні агресором воєнні злочини. Натомість агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону.

Фігуранту справи повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Повідомляється, що досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.