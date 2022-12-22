Зі слідами тортур і вогнепальними пораненнями: на Херсонщині виявили поховання з останками шістьох осіб

Грудень, 22 в 13:44

У селі Правдине Херсонської області виявили поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур та вогнепальними пораненнями. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

– Виявлені трупи ексгумовані та направлені на проведення судмедекспертизи. Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів у Херсоні. Там масове захоронення, де є й тіла військових Збройних сил України, зокрема й ТрО. Загалом за період окупації до моргів надійшло близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено, – розповів він.

Наразі збирають зразки ДНК родичів для встановлення осіб загиблих. Проте подекуди виникають ускладнення, бо вони перебувають за кордоном або з ними немає зв’язку.

Зараз дивляться

– Російські окупанти просто скаженіли. І досить часто чинили насильство проти цивільних, хизуючись цим, висилаючи фото і відео рідним в Росію, викладаючи в соцмережі. Але це надалі буде інструментом у формуванні доказової бази про вчинення воєнних злочинів,- зазначив заступник глави МВС.

Окремо він повідомив про результати ексгумації тіл у місті Ізюм на Харківщині. Єнін поділився, що з місць поховань вилучено понад 450 тіл загиблих, на тілах яких є ознаки насильницької смерті, зокрема вогнепальні поранення та вибухові травми.

Фото: Херсонська ОВА