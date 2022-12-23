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Тероборона Сумщини знищила російську диверсійну групу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Тероборона Сумщини знищила російську диверсійну групу

Вчора зранку, 22 грудня, бійці територіальної оборони Сумської області ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ).

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, зранку група російських військових перетнула лінію державного кордону України.

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На території Краснопільської громади поблизу села Високе наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Бій був короткий. Втрати ворога – щонайменше двоє вбитих.

З нашого боку обійшлося без втрат.

Фото: Нацгвардія

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