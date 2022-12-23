Грудень, 23 в 15:39

Тероборона Сумщини знищила російську диверсійну групу

Вчора зранку, 22 грудня, бійці територіальної оборони Сумської області ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ). Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, зранку група російських військових перетнула лінію державного кордону України. Зараз дивляться На території Краснопільської громади поблизу села Високе наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Бій був короткий. Втрати ворога – щонайменше двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат. Фото: Нацгвардія

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