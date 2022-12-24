Жителька Тернопільщини виколола синові око голкою, хлопчик осліп

Жителька міста Бережани Тернопільської області навмисне виколола око медичною голкою своєму дворічному синові.

За даними прокуратури, жінка перебувала разом з сином у лікарняному закладі з підозрою на інфекційне захворювання у дитини.

Коли діагноз не підтвердився, вона навмисно пошкодила очне яблуко медичною голкою. Лікарі повідомили про її вчинок правоохоронців.

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Мотивів свого вчинку жінка нікому не пояснила. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

– Їй інкриміновано вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, яке спричинило втрату функції органу та поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину. Психолого-психіатрична експертиза визнала обвинувачену осудною, тобто такою, що усвідомлювала свої дії й могла керувати ними, – повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Через ушкодження хлопчик осліп на одне око, він перебуває у безпеці.