Грудень, 24 в 19:00

У суботу ввечері, 24 грудня, в Києві пасажир потрапив під потяг метрополітену.

Оновлено о 19:00. Рух поїздів червоною лінією метро у Києві відновлено. Метрополітен запрацював у звичайному режимі після падіння пасажира на колії на станції Лісова, повідомляє КМДА.

Оновлено о 18:00. Рух червоної лінією наразі обмежений. Як поінформували в пресслужбах КМДА та Київського метрополітену, інцидент стався на станції Лісова.

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У зв’язку з цим рух поїздів червоною лінією метро відбувається від станції Академмістечко до станції Дарниця.

– На станції Лісова пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота, – йдеться в повідомленні.

Про відновлення руху поїздів метрополітену обіцяють повідомити додатково.

Як відомо, під час повітряних тривог та ракетних обстрілів РФ підземні станції Київського метрополітену працюють як укриття.

16 грудня, під час чергової атаки російських окупантів на столицю України, метро в Києві не працювало через відсутність необхідної потужності для руху потягів.

20 грудня відновили роботу станції метро Хрещатик та Майдан Незалежності, а також пересадочний вузол між ними. Вони були зачинені від початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Джерело: Київський метрополітен